Il re della sicurezza | Ho mille dipendenti Gli stranieri ci adorano

Nel cuore della città, il re della sicurezza guida un team di mille professionisti, amati dagli stranieri e rispettati per le regole chiare e precise. La loro missione? dialogare, intercettare i disagi e informare la comunità notturna, sempre nel rispetto delle norme. Intervenire fisicamente è vietato; la priorità è la comunicazione e la segnalazione alle forze dell’ordine, come dimostrato anche dal debutto degli Street Tutor con il comandante Giovanni Dongiovanni.

Le regole d'ingaggio sono ben chiare. "Devono dialogare, intercettare le situazioni di disagio, informare il popolo della notte di cosa si può e soprattutto non si può fare. Ma intervenire fisicamente mai". E, in caso di situazioni di tensione, la segnalazione va fatta alle forze dell'ordine, in primis gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Giovanni Dongiovanni, anche lui presente venerdì sera al debutto degli Street Tutor. Ma interporsi mai. E in casi critici? "Sono addestrati con tecniche di comunicazione e dialogo, per evitare che le situazioni possano degenerare, e conoscono le tecniche di difesa personale.

