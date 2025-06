Il pubblico non è di nessuno ma di tutti | la soluzione non può essere quella di abbandonarlo al suo destino

In un’epoca di crescente sfiducia e individualismo, riscoprire il vero significato di “pubblico” diventa più che mai essenziale. La Nazione non è solo un insieme di interessi, ma una comunità di destino, un patto sociale in cui il bene collettivo deve prevalere. La soluzione non può essere lasciarla al suo destino: è nostro compito ridisegnare un rapporto più forte tra Stato, cittadini e privati, per costruire un futuro condiviso.

di Claudio Carli In un'epoca in cui la sfiducia nelle istituzioni sembra essere diventata il sentimento dominante, è urgente riscoprire il significato autentico di "pubblico" e ridefinire il rapporto tra Stato, cittadini e privati. La Nazione, nella sua accezione più nobile, non è un'entità astratta, né tantomeno un semplice contenitore di interessi individuali: è una comunità di destino, un patto sociale in cui il bene comune prevale sulle convenienze di parte. Ed è proprio da questa convinzione che nasce la necessità di un cambio di paradigma radicale. Il pubblico non è "di nessuno", come spesso si sente dire con rassegnazione, ma è di tutti.

