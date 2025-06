Il Psg è ancora in forma Champions | poker all' Atletico con Fabian Vitinha Mayulu e Kang-In

Il PSG 232 si conferma una forza da Champions, dominando l'Atletico con un poker di talento: Vitinha, Mayulu e Kang. I campioni d'Europa mostrano il loro valore, con Kvara che sfiora il gol e Alvarez che vede annullato il suo. Tra emozioni e colpi di scena, la partita si accende: ora, scopri come si sviluppa questa sfida mozzafiato.

I campioni d'Europa dominano i Colchoneros. Traversa di Kvara, annullato un gol ad Alvarez, espulso Lenglet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Psg è ancora in forma Champions: poker all'Atletico con Fabian, Vitinha, Mayulu e Kang-In

In questa notizia si parla di: forma - champions - poker - atletico

L’America a forma di Champions League: Atalanta, sei ancora tu la più bella stella di Brodway (ora testa al futuro) - L'Atalanta torna a brillare nella Champions League, guadagnandosi un posto tra le grandi d'Europa. Un traguardo che premia il sacrificio e la dedizione di una squadra che, come una stella di Broadway, illumina il calcio italiano.

La previsione della finale di Champions tra Inter e PSG si basa su una serie di fattori quali condizione di forma e freschezza atletica, qualità individuale e impatto psicologico L'intelligenza artificiale ha fatto il suo pronostico Vai su Facebook

Theo-Milan, è finita. Non fa più parte del progetto e il contratto scade nel 2026, ma a quanto pare anche l’Atletico Madrid è pronto a tirarsi fuori Pista Doué, piace anche Cambiaso. Come alternative restano Bartesaghi, Jimenez e Saelemaekers #edicol Vai su X

Il Psg è ancora in forma Champions: poker all'Atletico con Fabian, Vitinha, Mayulu e Kang-In; PSG-Atletico Madrid, confronto tra europee nel Mondiale per Club. I pronostici di Netwin; Schedina Champions League: Milan base affidabile con l'over Atletico.

Il Psg è ancora in forma Champions: poker all'Atletico con Fabian, Vitinha, Mayulu e Kang-In - Traversa di Kvara, annullato un gol ad Alvarez, espulso Lenglet ... Da gazzetta.it