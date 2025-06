Il profitto dietro l' accoglienza migranti | in Romagna un business da 30 milioni chi ci guadagna

nel numero crescente di migranti ospitati e dai fondi pubblici, svela un vero e proprio business da 30 milioni di euro in Romagna. Ma chi sta realmente beneficiando di questa forte espansione? Scopriamo insieme le dinamiche e gli interessi nascosti dietro questa complessa realtà economica.

Nel 2023 il numero di persone migranti accolte nei centri di accoglienza romagnoli si attestava a oltre tremila. Un aumento medio del 23% rispetto alle presenze nel 2022, per un valore economico complessivo nell’ordine dei milioni di euro per gli enti gestori. Un calcolo fatto a partire dalle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il profitto dietro l'accoglienza migranti: in Romagna un business da 30 milioni, chi ci guadagna

In questa notizia si parla di: accoglienza - migranti - milioni - profitto

Il nostro Pil non lo «tirano» i migranti. L’accoglienza fa bene solo a Berlino - L'idea che i migranti trainino l'economia è un mito sfatato da recenti studi della BCE. In Italia, infatti, il contributo degli stranieri è inferiore a quello degli italiani, mentre in Germania le politiche di accoglienza risultano vantaggiose per i cittadini tedeschi.

Il risultato del referendum sulla cittadinanza "ha dimostrato che avevamo ragione: 5 anni sono pochi. Noi diciamo che va concessa a dieci anni di scuola passati con profitto. Così conosci la lingua, la storia, in qualche modo la Costituzione". A dirlo ai cronisti al Vai su Facebook

Scrive riminitoday.it: Nel 2023 sono stati oltre tremila i migranti accolti nei centri romagnoli, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente.