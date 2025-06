Il principe Louis fa divertire tutti al Trooping the Colour mentre saluta la folla dal balcone di Buckingham Palace | anche stavolta ruba la scena a tutti

Il piccolo principe Louis si conferma ancora una volta il protagonista indiscusso del Trooping the Colour, conquistando il cuore di milioni con il suo sorriso contagioso e la sua spontaneità disarmante. Mentre saluta la folla dal balcone di Buckingham Palace, riesce a rubare la scena come solo lui sa fare, dimostrando che anche i momenti più formali possono diventare ricordi indimenticabili di pura allegria. E questa volta, il suo entusiasmo ha davvero fatto impazzire tutti.

Adorato dai fan della famiglia reale in tutto il mondo per il suo comportamento espressivo, il principe Louis anche questa volta non ha deluso le aspettative, partecipando alla cerimonia del Trooping the Colour con un entusiasmo e una voglia di salutare incontenibili.

