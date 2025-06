Il Pride dell' odio | leader a testa in giù bandiere palestinesi e Pd in prima fila

Il Pride di Roma si trasforma in un palcoscenico di tensioni e simboli politici: tra bandiere palestinesi, il PD in prima fila e la presenza di figure come Boldrini, Gualtieri e Zan, il corteo diventa un terreno di battaglia ideologica. Mentre alcuni vedono questa manifestazione come una celebrazione dei diritti, altri interpretano gli atteggiamenti come un chiaro segnale di posizione politica. Ma cosa sta realmente succedendo? La risposta apre a riflessioni profonde sul ruolo del Pride nell’era contemporanea.

Il Partito democratico sfila in prima fila al Pride di Roma. Tra Laura Boldrini e Roberto Gualtieri c'è anche Alessandro Zan, riapparso dopo la "fuga" a Washington proprio mentre in Italia si votava per il referendum flop di Landini. Ed è proprio l'eurodeputato paladino dei diritti gay a spiegare cosa sta accadendo: «Questo è un Pride sempre più politico perché c'è una destra, da Trump a Orban fino al governo di Giorgia Meloni, che ha come bersaglio preferito proprio le persone Lgbtqia+». Detto fatto, ecco lì accanto un carro che mostra questa politicizzazione, come la chiama Zan: Donald Trump, Elon Musk, Benjamin Netanyahu e J. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Pride dell'odio: leader a testa in giù, bandiere palestinesi e Pd in prima fila

