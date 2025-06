Il Pride a Tel Aviv le nozze del figlio di Netanyahu i segnali dagli Usa Così Israele ha sorpreso l’Iran | Bomba nucleare a un passo

L’atmosfera internazionale si infuoca, tra il colorato Pride di Tel Aviv, le nozze del figlio di Netanyahu e segnali dagli Stati Uniti. Ma a scuotere la regione è l’imprevedibile escalation tra Israele e Iran: attacchi a sorpresa che svelano una strategia sorprendente, cogliendo Teheran impreparata. La domanda che tutti si pongono ora è: cosa ci riserva il futuro in questa complessa danza di potere e alleanze?

Gli attacchi che Israele ha sganciato sull’Iran a partire dalla notte di venerdì 13 giugno devono gran parte della loro efficacia all’ effetto sorpresa. Che Teheran si aspettasse un attacco è certo, ma è sul quando che il regime si è sbagliato: secondo fonti citate dal New York Times, infatti, l’Iran si immaginava che i raid israeliani sarebbe scattati solo dopo i colloqui con gli americani previsti per oggi in Oman. Questa convinzione è stata maturata anche grazie a una «trappola» messa in atto da Benjamin Netanyahu, che ha portato Teheran a guardare altrove per nascondere quello che stava tramando nell’ombra. 🔗 Leggi su Open.online

