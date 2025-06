Il ponte va demolito e ricostruito | tratto di strada statale chiuso per nove mesi

Il ponte storico di Loreggia si prepara a una trasformazione fondamentale: da domani, la Strada regionale 307 “Strada del Santo” sarà chiusa al traffico per quasi nove mesi, mentre viene demolito e ricostruito il ponte “Galle” sul Muson dei Sassi. Un intervento da 2,5 milioni di euro, finanziato dal PNRR, che garantirà sicurezza, modernità e un miglior flusso di traffico per tutta la comunità. Rimani con noi per scoprire tutti i dettagli di questa importante riqualificazione.

