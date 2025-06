Il ponte crolla sotto i piedi di 125 turisti che finiscono nel fiume | morti e dispersi

Tragedia nel cuore dell'India: un vecchio ponte di ferro sul fiume Indrayani si è improvvisamente sgretolato, inghiottendo 125 turisti e lasciando dietro di sé una scia di dolore e disperazione. In un attimo, la tranquilla zona di Kundamala si è trasformata in scena di una delle più gravi catastrofi degli ultimi tempi. La tragedia ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza e l’importanza di infrastrutture sicure per proteggere vite innocenti.

Un vecchio ponte in ferro sul fiume Indrayani, nel distretto di Maval, vicino alla città indiana di Pune, è crollato nel pomeriggio di domenica intorno alle 16, ora locale. L'incidente è avvenuto nella zona di Kundamala, una meta molto frequentata per le gite del fine settimana, e ha provocato la. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il ponte crolla sotto i piedi di 125 turisti che finiscono nel fiume: morti e dispersi

In questa notizia si parla di: fiume - ponte - crolla - sotto

Nave scuola della marina Messicana urta il ponte di Brooklyn nel fiume Hudson, 2 morti e 17 feriti, spezzati i 3 alberi - VIDEO - Una nave scuola della Marina messicana, simile all'Amerigo Vespucci, ha urtato il ponte di Brooklyn nel fiume Hudson, spezzando i suoi tre alberi e causando due morti e 17 feriti.

Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla dei turisti in arrivo a Venezia, ferite 7 persone Vai su Facebook

Il ponte crolla sotto i piedi di 125 turisti che finiscono nel fiume: morti e dispersi; Il fiume in piena fa crollare un ponte romano a Talavera de la Reina; Spagna, crolla un ponte a Talavera per la piena del fiume: le urla dei passanti.

India, crolla ponte nello stato di Maharashtra, almeno 6 morti e 25 persone travolte - È successo al ponte di ferro di Pune sul fiume Indrayani, in una località turistica nello Stato occidentale di Maharashtra ... Segnala msn.com