Il Pisa Ovest pronto per la prossima stagione | Lido Malasoma torna come direttore tecnico del settore giovanile

Il Pisa Ovest si prepara a entrare in campo con entusiasmo e slancio per la stagione 2025/26, rafforzando il suo team con l’esperienza di Lido Malasoma come direttore tecnico del settore giovanile. Con una visione ambiziosa e una squadra di professionisti pronti a fare la differenza, la società si impegna a crescere e a raggiungere nuovi traguardi. La prossima avventura sta per cominciare: siete pronti a tifare per i nostri colori?

La società sportiva Pisa Ovest si appresta ad affrontare la stagione sportiva 202526 con importanti novità sul piano tecnico, organizzativo e dirigenziale. Il presidente Stefano Toni, il vicepresidente Bruno Fiori, il direttore generale Stefano Cattani, l'amministratore delegato Michele.

