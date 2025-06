Il Paradiso delle signore Una mostra sulla serie cult con abiti foto e video

Il Paradiso delle Signore, il celebre feuilleton che ha conquistato milioni di spettatori, svelerà i suoi segreti in una mostra esclusiva nel cuore di Riccione. Tra abiti, foto e video, i fan potranno immergersi nell’atmosfera della serie cult, scoprendo dettagli inediti e curiosità dietro le quinte. Un’occasione unica per celebrare questa icona della serialità italiana e rivivere le emozioni dei protagonisti. La rassegna promette di affascinare e coinvolgere tutti gli appassionati, rendendo indimenticabile questa esperienza.

Non solo serie cult del piccolo schermo e i loro protagonisti. Il Global Series Festival in programma tra Rimini e Riccione dal 23 al 28 giugno, riserverà al pubblico ‘ Il Paradiso delle signore in mostra ’, esclusiva esposizione che sarà ospitata a Riccione nella cornice della storica Villa Franceschi. Promossa da Apa-Associazione produttori audiovisivi, rispecchierà la serie televisiva quotidiana, leader negli ascolti di Rai Uno, che racconta l’Italia degli anni ’50 e ’60. Aperta dal 23 giugno al 15 luglio, è dedicata ai fan, ma rappresenta anche una riflessione più ampia sulla società italiana del dopoguerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Paradiso delle signore. Una mostra sulla serie cult con abiti, foto e video

In questa notizia si parla di: serie - paradiso - signore - mostra

Il cast de Il Paradiso delle signore 10: chi tornerà e chi dirà addio alla serie di Rai1 - La decima stagione de "Il paradiso delle signore" si avvicina e le prime indiscrezioni sul cast iniziano a circolare.

Mostra evento dedicata alla serie Rai Il Paradiso delle signore, nell'ambito del Premio Adolfo Celi 11-15 giugno - Palacultura, Messina Vai su Facebook

Il Paradiso delle signore. Una mostra sulla serie cult con abiti, foto e video; Dietro le quinte della celebre fiction Il Paradiso delle Signore, mostra evento al Palacultura; Riccione: in mostra abiti e storie della serie cult Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle signore. Una mostra sulla serie cult con abiti, foto e video

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Il Global Series Festival in programma tra Rimini e Riccione dal 23 al 28 giugno, riserverà al pubblico ‘Il Paradiso delle signore in ...