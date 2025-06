il palio dei rioni a tutta adrenalina sogno cassero porta romana da triplete

Il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino si prepara a vivere un altro emozionante capitolo, tra tensione, tradizione e fervore cittadino. Dopo la vittoria del Cassero con Alessio Giannetti e il trionfo del Paliotto, l’attesa cresce fino al grande momento serale. Alle 19, il colpo di mortaretto darà il via a una sfida che promette scintille e passione. Chi conquisterà il titolo 2025? La risposta arriverà sotto il cielo di Piazzale...

Sale l'adrenalina in città . Dopo la vittoria del Paliotto per il Cassero con il fantino Alessio Giannetti su Dimoniui e i bagordi della festa serale con tanto di cene propiziatorie nei tre rioni cittadini, oggi al calar del sole scopriremo il vincitore dell'edizione 2025 del palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. La gara prenderà il via alle ore 19. Dopo il colpo di mortaretto, i cavalli faranno il loro ingresso nel tondo di Piazzale Garibaldi per dare il via all'attesa corsa. Madrina di questa edizione sarà Hoara Borselli, che sarà chiamata a consegnare il Palio al Rione vincitore. Toscana di nascita, la giornalista non ha nascosto l'emozione e l'orgoglio per il ruolo che la attende.