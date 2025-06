Il Palermo Calcio esonera Dionisi in arrivo Pippo Inzaghi

Il Palermo Calcio ha preso una decisione importante: esonera Alessio Dionisi e si prepara a dare il benvenuto a Filippo Inzaghi, fresco di separazione dal Pisa. Dopo aver mancato la promozione in Serie A, il club rosanero punta ora sulla nuova guida tecnica per rilanciare le ambizioni. Nel comunicato ufficiale, la società ha ringraziato Dionisi per il suo impegno, augurandogli «il miglior in bocca al lupo per il...».

Il Palermo calcio congeda ufficialmente Alessio Dionisi e si prepara ad abbracciare il nuovo allenatore, Filippo Inzaghi, che si è liberato dal Pisa. Dionisi che non ha centrato l'obiettivo della promozione in serie A ed è stato esonerato. Nel comunicato del club di viale del Fabre si legge: «A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior in bocca al lupo per il.

