Il Pagante esce con il nuovo album Fomo | Era il momento per parlare di questo tema L’abbandono di Federica Abbate? Non abbiamo sofferto eravamo abituati Sanremo? Non siamo stati presi ci riproveremo con una canzone ad hoc – Intervista

Il nuovo album di Il Pagante, "FOMO", arriva il 13 giugno 2025, portando una ventata di energia e contaminazioni che riflettono le ultime tendenze musicali. Dopo anni di successi e notti piene di live da tutto esaurito, il duo milanese si reinventa con un progetto ricco di intuizioni e stile. È il momento di scoprire come questa nuova uscita segnerà il loro percorso. La musica di Il Pagante non si ferma: pronto a lasciarti senza fiato?

Esce oggi, 13 giugno 2’025 FOMO il nuovo album del Il Pagante in licenza esclusiva M.A.S.T. Believe. Si tratta del quarto lavoro in studio del progetto multiplatino 100% milanese (il primo in formazione da duo). FOMO concentra intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus) in questi ultimi anni costellati di singoli iconici e notti live da tutto esaurito. Il Pagante esce con il nuovo album “Fomo”: Intervista. FOMO è un vero e proprio riflesso della crescita personale e artistica del duo, traccia dopo traccia l’album fotografa con lucidità e irriverente ironia le ansie sociali della generazione contemporanea, sospesa tra il desiderio di esserci sempre e comunque e la stanchezza di doverlo dimostrare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Pagante esce con il nuovo album “Fomo”: “Era il momento per parlare di questo tema. L’abbandono di Federica Abbate? Non abbiamo sofferto, eravamo abituati. Sanremo? Non siamo stati presi, ci riproveremo con una canzone ad hoc” – Intervista

In questa notizia si parla di: pagante - esce - album - fomo

Il Pagante, venerdì 13 giugno esce il nuovo album ‘Fomo’ - Il Pagante annuncia il suo attesissimo quarto album, "Fomo", in uscita venerdì 13 giugno. A tre anni dal precedente lavoro, il progetto milanese torna con un disco che segna un'importante evoluzione, presentandosi per la prima volta in formazione da duo.

FOMO concentra intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Il Pagante in questi ultimi anni costellati di singoli iconici e notti live da tutto esaurito. Vai su Facebook

Il Pagante esce con Fomo, il suo quarto album in studio; Abbiamo ascoltato FOMO, il nuovo album de Il Pagante, ma com'è? Devianze metropolitane e cultura trash, ma le strategie promozionali fanno discutere. E le collaborazioni con Rovazzi e La Zanzara…; Alessandra Amoroso: il pancione non deve essere visto come un limite | .it.

Il Pagante esce con Fomo, il suo quarto album in studio - A tre anni di distanza dall'ultimo progetto discografico, Il Pagante pubblica Fomo, il quarto album in studio in licenza esclusiva M. Riporta libero.it