Il Napoli trema Anguissa è l’obiettivo di un noto club | la svolta è ad un passo!

Il Napoli trema per Anguissa: il centrocampista è al centro di un'attenzione incredibile da parte di un noto club, con la svolta ormai a un passo. La società partenopea, insieme al DS Manna e ad Antonio Conte, lavora senza sosta nella sessione di mercato, fondamentale per rafforzare l’organico. Ma tra sogni e paure, le prossime ore potrebbero riservare sorprese decisive: il futuro di Anguissa si deciderà nelle prossime battute di questa calda trattativa.

Il nome di Frank Zambo Anguissa continua ad essere accostato ad un noto club. Intanto, il Napoli attende sviluppi importanti. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Tutti i dirigenti, ovviamente compreso il DS Manna, son focalizzati sulla sessione di mercato. Quest'ultima, sarà cruciale per assecondare le richieste di Antonio Conte che spera di avere un organico completo. Intanto, però, bisogna prestare attenzione anche alle possibili insidie. Infatti, un noto club starebbe seguendo Frank Zambo Anguissa. Anguissa, il Besiktas ci prova ancora: la richiesta del Napoli. Il Napoli continua a difendersi dagli attacchi spietati che arrivano dalla Turchia.

Napoli, Anguissa verso l’Arabia. Pronto l’assalto a Farguson per sostituirlo - Il Napoli si prepara a un'importante operazione di mercato: Frank Zambo Anguissa potrebbe trasferirsi in Arabia a fine stagione.

Anguissa può lasciare Napoli quest’estate, ma non a parametro zero (Moretto); Napoli, tegola per Conte verso l’Inter: il club annuncia l’infortunio di Anguissa; Napoli, la catena di infortuni non si arresta: si fa male anche Anguissa.

Il Besiktas ci prova per Anguissa. Dalla Turchia: "Il Napoli ha deciso il prezzo" - Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Turchia ci sarebbe anche il Besiktas sulle tracce di Frank Zambo Anguissa. Secondo msn.com