Il Napoli è scatenato clausola ed altro acquisto

Il Napoli scatenato non si ferma: tra clausole, acquisti di peso e colpi di scena, il mercato partenopeo si anima di sorprese. Dopo De Bruyne e Mariannunzi, l’attenzione è rivolta a Musah e a un attaccante di livello internazionale, con la possibilità che anche lui possa presto indossare la maglia azzurra. Un inizio ad alta tensione, pronto a scrivere nuovi capitoli di una stagione ricca di emozioni e successi.

Dopo de Bruyne e Mariannuncci, in attesa di Musah e dell'attaccante, il Napoli continua la campagna acquisti: con la clausola può arrivare anche lui Partenza con il botto e che botto. Il Napoli ha aperto il calciomercato con un colpo da novanta: Kevin de Bruyne è il primo tassello della squadra campione d'Italia in carico, il primo regalo offerto da De Laurentiis e Manna ad Antonio Conte dopo la decisione di andare avanti insieme. Un regalo importante che testimonia le rinnovate ambizioni della società partenopea: a Napoli non hanno alcuna intenzione di ripetere la deludente stagione post terzo scudetto, anzi Conte ha già spiegato che ha voglia di difendere il tricolore e magari dimostrare che lui, con la squadra giusta, può far bene anche in Europa.

Napoli, fiducia per De Bruyne: cosa manca per chiudere. David e la clausola: le richieste degli agenti - Il Napoli è pronto a rinforzare la propria rosa con due colpi a parametro zero, puntando su De Bruyne e David.

Napoli su Jesus Rodriguez, ma ha una clausola che può essere aumentata: le cifre - Il Betis potrebbe alzare la cifra per la cessione di Jesus Rodriguez, esterno offensivo seguito con interesse dal Napoli. Da msn.com