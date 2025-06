Il Monte Figne… ed è subito sera Trekking serale lungo l’Alta Via dei Monti Liguri

Il Monte Figne, con la sua vista mozzafiato, ci invita a vivere un'esperienza unica: il trekking serale lungo l’Alta Via dei Monti Liguri. La tappa 23 ci regala l’incanto dell’ora blu, quel momento magico in cui la natura si trasforma, sospesa tra luce e oscurità. Prima ancora di immergerci completamente in questo spettacolo, lasciate che l’emozione di scoprire il paesaggio al calar del sole possa conquistarvi.

