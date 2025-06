Il Mondiale svanito della Palestina e la strana geografia della Fifa.

Il sogno di vedere la Palestina nel Mondiale si sfuma, lasciando spazio a una domanda amara: quando, e se mai, si ripresenterà un’altra opportunità? La geopolitica e le tensioni internazionali complicano il cammino di questa squadra, simbolo di resilienza e speranza. La loro assenza nel torneo del 2026 ci ricorda quanto siano intricati i fili tra sport e politica, e quanto sia difficile, a volte, far coesistere ideali e realtà.

La più politica delle squadre nazionali non parteciperà al Mondiale di Canada-Messico-Usa 2026. È la rappresentativa della Palestina, la formazione attorno alla quale si sarebbe aggregato un consenso trasversale. Non sarà per questa volta. E visto lo scenario di conflitti internazionali, viene da chiedersi se un'altra occasione si presenterà di nuovo. Certo, avrebbe fatto un bell'effetto vedere la nazionale di Palestina giocare nel Mondiale ospitato da Donald Trump, che dal canto suo vorrebbe trasformare Gaza in una nuova Palm Beach. Per il momento si può soltanto tornare ai momenti concitati e sportivamente drammatici della notte di mercoledì 11 giugno, nello scenario dello stadio di Amman, Giordania.