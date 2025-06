Il Mondiale per Club si apre senza gol | Inter Miami-Al Ahly finisce 0-0

Star dello spettacolo internazionale, il Mondiale per Club FIFA ha preso il via con un pareggio senza reti tra Inter Miami di Messi e l’Al Ahly. Un debutto che ha acceso le aspettative per un torneo ricco di sfide emozionanti e sorprese, con 32 squadre pronte a competere per la gloria. L’avventura è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire: restate con noi per seguire ogni momento di questa entusiasmante manifestazione calcistica.

Finisce 0-0 il match inaugurale del Mondiale per Club Fifa tra l’Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell’Al Ahly. C'era tanta curiosità per l’esordio assoluto della competizione quadriennale col nuovo format che in questo mese vedrà ben 32 squadre, tra cui Inter e Juventus, sfidarsi per la vittoria finale. La prima gara all’Hard Rock Stadium di Miami è stata più una sfilata di vecchie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Mondiale per Club si apre senza gol: Inter Miami-Al Ahly finisce 0-0

In questa notizia si parla di: inter - miami - mondiale - club

La Juventus pensa a Benja Cremaschi dell'Inter Miami: ruolo e valutazione - La Juventus punta con decisione su Benja Cremaschi dell’Inter Miami. Il talentuoso centrocampista, protagonista di prestazioni convincenti, ha suscitato l'interesse bianconero.

MONDIALE CLUB | Al Ahly-Inter Miami 0-0 nel match d'apertura. #ANSA Vai su X

Il Mondiale per Club si apre con un pareggio: 0-0 tra Al-Ahly e l’Inter Miami nella gara inaugurale Vai su Facebook

Messi non punge, pari senza gol tra Al Ahly e Inter Miami nella gara inaugurale del Mondiale per club; Il Mondiale per Club si apre senza gol, Inter Miami-Al Ahly 0-0; Mondiale per Club, Messi incanta ma non basta: finisce pari tra Al Ahly-Inter Miami.

Mondiale per Club: l’Inter Miami di Messi fermata dall’Al-Ahly

Lo riporta msn.com: Dopo tanta attesa, è ufficialmente iniziato il Mondiale per Club, il torneo più ricco mai organizzato.