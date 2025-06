Il Mondiale per Club si apre senza gol Inter Miami-Al Ahly 0-0

Il Mondiale per Club Fifa ha preso il via con un emozionante pareggio senza reti tra Inter Miami di Messi e Al Ahly, al debutto assoluto di questa prestigiosa competizione. L'atmosfera all'Hard Rock Stadium di Miami è palpabile, con tifosi pronti a vivere momenti indimenticabili. La partita ha aperto ufficialmente la strada a un torneo ricco di sfide avvincenti: il calcio mondiale si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

All'Hard Rock Stadium di Miami è iniziata la nuova competizione della Fifa MIAMI (STATI UNITI) - Finisce 0-0 il match inaugurale del Mondiale per Club Fifa tra l'Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell'Al Ahly. C'era tanta curiosità per l'esordio assoluto della competizione quadriennale col.

Pronostico Al Ahly-Inter Miami: Messi inaugura il Mondiale per Club - Il debutto di Messi nel Mondiale per Club 2025 promette emozioni e sorprese. Al Ahly e Inter Miami si sfidano nella prima giornata, sotto gli occhi del mondo, con il campione argentino pronto a inaugurare questa nuova avventura.

