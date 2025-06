Il Mondiale per Club non tira la Fifa usa un trucco per far sembrare gli stadi pieni di pubblico

Il Mundial per club sta facendo discutere, ma dietro le quinte la FIFA si affida a stratagemmi ingegnosi per mascherare le criticità. Dalla svendita dei biglietti alla scelta mirata delle inquadrature, il torneo in America sembra più un’illusione che una vera celebrazione del calcio internazionale. Scopriamo insieme come queste strategie influenzano la percezione pubblica e cosa si nasconde dietro le quinte di questa manifestazione.

Così la Fifa prova a mascherare gli aspetti critici del torneo in America: biglietti svenduti in occasione della gara inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly, ricorso a inquadrature "intelligenti" se necessarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra - È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

