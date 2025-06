Il mio primo ruolo in tv fu quello di Inquinator un cattivo L’arrivo dei Pokemon ha cambiato la mia carriera Oggi? Quasi in pensione | parla Mauro Serio volto di Solletico

Il mio primo ruolo in TV fu quello di Inquinator, un cattivo. L’arrivo dei Pokémon ha rivoluzionato la mia carriera, portandomi da villain a volto noto, e oggi, quasi in pensione, ripenso a quei giorni con un sorriso. Ricordo che nei vecchi studi Videa stavano facendo i provini per “Amici Mostri” su Telemontecarlo. Fu l’inizio di un’avventura che mi ha regalato emozioni indimenticabili e che ora desidero condividere con voi.

“Un giorno appresi che nei vecchi studi della Videa stavano effettuando i provini per ‘Amici mostri’, un nuovo programma per bambini di Telemontecarlo. Mi presero per impersonare il ruolo di Inquinator, il cattivo della banda. Con me c’era una giovanissima Alessia Marcuzzi. Due anni dopo nello stesso posto svolsero altri casting, stavolta per una trasmissione di Rai 2 legata al mondo della Disney. Partecipai pure a quello e lo vinsi. Così avvenne il mio ingresso in ‘Che fine ha fatto Carmen San Diego’”: a parlare con Fanpage.it è Mauro Serio, il volto di una trasmissione, Solletico, che è nell’immaginario di una generazione: assieme a Elisabetta Ferracini, per sei anni fu il riferimento dei bimbi (ma non solo, molti adulti erano in platea). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio primo ruolo in tv fu quello di Inquinator, un cattivo. L’arrivo dei Pokemon ha cambiato la mia carriera. Oggi? Quasi in pensione”: parla Mauro Serio, volto di Solletico

