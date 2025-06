il mio cucciolo sbranato dai lupi in giardino

Una tragedia che ha sconvolto la tranquilla comunità di Fano: il suo cucciolo, Raffo, è stato brutalmente sbranato dai lupi nel giardino di casa. Un evento che ha lasciato tutti senza parole e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe in ambienti naturali. Ma cosa si può fare per proteggere i nostri cari pelosi da minacce così imprevedibili? È il momento di riflettere e agire.

Fano, 15 giugno 2025 – Una scena che non dimenticherà mai. Erano le sei del mattino di venerdì quando Caterina Di Placido, medico residente in località Magliano, ha aperto la porta di casa per far uscire i suoi due cani, Bella e il piccolo Raffo, per il consueto giro nel giardino. Dopo pochi secondi, un guaito lacerante ha rotto il silenzio della campagna. Raffo, sei mesi per quattordici chili di peso, un meticcio di lagotto, era stato ghermito da due lupi. “Sembrava minuscolo nella bocca di quel lupo”, racconta Caterina, ancora sconvolta, tra le lacrime. “Era già da qualche settimana che percepivamo la presenza dei lupi: Bella era agitata, Raffo ci stava sempre vicino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it