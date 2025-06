il milan guarda al futuro bouaddi un giovane talento perfetto per allegri

Il Milan punta al futuro con entusiasmo, svelando un nuovo talento che potrebbe fare la differenza: Ayyoub Bouaddi. Cresciuto tra le fila del Lille, questo giovane promettente ha tutte le caratteristiche per conquistare il cuore di Allegri e rilanciare i rossoneri verso nuovi traguardi. Un investimento che potrebbe dare frutti preziosi nella prossima stagione, rafforzando la rosa con un talento di grande prospettiva.

