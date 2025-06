Il Melograno vent’anni di attività

Il Melograno, centro diurno anziani di via Bentivogli, compie 21 anni di dedizione e impegno. Da un passato di luci rosse a un presente di cura e solidarietà, questa realtà è diventata un pilastro per le famiglie del territorio, offrendo conforto e supporto quotidiano. A celebrare questo traguardo con un dolce taglio, c’erano il presidente della cooperativa, Pietro ... e tanti amici che hanno contribuito a rendere possibile questa lunga storia di attenzione e umanità.

Il centro diurno anziani 'Il Melograno' di via Bentivogli compie vent'anni. Quella che un tempo era sede del cinema a luci rosse 'Vittoria' e che, all'epoca, fu vista come un'impresa innovativa della cooperativa sociale Società Dolce, è diventata un insostituibile punto di riferimento e sostegno per tante famiglie del territorio. A festeggiare l'importante anniversario col taglio della torta, c'erano il presidente della cooperativa, Pietro Segata, la vicepresidente Carla Ferrero, il direttore sociosanitario dell'Ausl, Monica Minelli, e la presidente del quartiere San Donato, Adriana Locascio, gli ospiti, i familiari, gli operatori del centro diurno.