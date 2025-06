Il matrimonio di David Neres e Kira Winona | il calciatore del Napoli in bianco come la sposa

Dopo aver festeggiato il trionfo con il Napoli, David Neres si è immerso in un’altra emozione indimenticabile: il suo matrimonio con Kira Winona in Brasile. La coppia, impeccabile nel look bianco coordinato, ha scelto un rito intimo e raffinato, celebrando l’amore in un contesto di gioia e successo. Un nuovo capitolo che testimonia come tra vittorie sportive e grandi emozioni, il cuore di Neres batta forte per la felicità. Continua a leggere.

Fresco di scudetto, conquistato con Napoli, il calciatore David Neres è volato in Brasile per sposare la sua Kira Winona. Look coordinato per la coppia.

