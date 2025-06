Il matrimonio a Malta l’appuntamento ai Parioli le notti a zonzo per Roma Tutti i misteri di Rexal Ford che ora vuole tornare negli Usa

Tra misteri, passioni e ombre oscure, la vicenda di Rexal Ford si dipana tra le luci di Malta, gli appuntamenti ai Parioli e le notti romane. Un uomo fragile, tormentato e al limite dell’autodistruzione, che nasconde più di quanto riveli. La sua storia, intrisa di dolore e segreti, sta scuotendo la capitale italiana: cosa c’è dietro le sue molte facce? Gli inquirenti sono ormai sulle sue tracce, pronti a svelare la verità .

Vagabondo al limite del clochard e «attoreproduttore» referenziato, padre e marito violento ma in grado di tenere a bada la polizia con un buon italiano. Sono i molti, troppi volti con cui Rexal Ford ha vagato per Roma per almeno due mesi, in compagnia della moglie e della bimba poi morte e abbandonate tra i cespugli di Villa Pamphili. Stanno indagando su tutto ciò gli inquirenti della procura di Roma che hanno spiccato il mandato d’arresto per il 46enne americano, bloccato venerdì sull’isola di Skiathos, in Grecia. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Ford si trovava in Europa da due anni ed era a Roma almeno da aprile. 🔗 Leggi su Open.online

Arrestato in Grecia Rexal Ford: è accusato di omicidio per il duplice delitto di Villa Pamphili a Roma - Un caso che ha scosso l'Italia ha fatto un passo avanti cruciale: Rexal Ford, 46enne statunitense, è stato arrestato in Grecia con l'accusa di omicidio in relazione all'atroce duplice delitto di Villa Pamphili.

Il cittadino americano fermato in Grecia, nell'ambito delle indagini sulla madre e la figlia trovate morte a Villa Pamphili a Roma, si chiama Rexal Ford

Rexal Ford, il presunto killer di villa Pamphilj: il giallo del matrimonio a Malta e la foto in giro con la bimba (ma la donna era già morta) - Il cappello scuro con la visiera, la piccola in braccio con i vestitini rosa poi ritrovati in uno dei cestini di Villa Doria Pamphilj, non lontano dai corpi di madre e figlia.