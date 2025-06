Il mare diventa inclusivo Carrozzina per fare il bagno Con un dono l’estate è per tutti

Il mare diventa un luogo di inclusione e solidarietà grazie a un’iniziativa che trasforma l’estate in un momento di condivisione per tutti. Banda Albereta, con il suo spirito generoso, ha portato avanti un progetto innovativo: una carrozzina speciale per fare il bagno, pensata per chi ha bisogni diversi. Quando ci sono idee e tanta passione, il vero cambiamento diventa possibile...

Firenze, 15 giugno 2025 – Parli di solidarietà e il pensiero corre subito a Banda Albereta. Lo dimostra uno dei progetti che l'associazione, caratterizzata da sempre dal colore giallo delle proprie magliette, ha voluto realizzare per il periodo estivo. Un progetto suddiviso in più parti, che guarda anche oltre al Comune di Campi, proprio per la sua particolarità, e che fa capire in modo inequivocabile che quando ci sono le idee – e la voglia di metterle in pratica – poi i risultati arrivano. E sono di quelli che ti 'riempiono' il cuore. Quella pensata da banda Albereta per i mesi di giugno, luglio e agosto è infatti una vera e propria vacanza inclusiva.

