Il Maestro Giovanni Allevi il 20 giugno alle Terme di Caracalla

L’estate 2025 si illumina con un appuntamento imperdibile: il Maestro Giovanni Allevi, il genio del pianoforte, torna alle Terme di Caracalla il 20 giugno per un concerto straordinario. Quattro eventi speciali celebrano la vita e la musica in un viaggio emozionante, culminando con un brano inedito per violoncello e orchestra scritto durante un momento difficile. Un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale indimenticabile e lasciarsi coinvolgere dalle parole di un artista senza confini.

Giovanni Allevi. Giovanni Allevi · Nostalgia. Da oggi, 13 giugno 2025, su Vevo! È online il videoclip ufficiale di “Nostalgia”, l’Adagio cantabile per violoncello e orchestra d’archi composto dal Maestro #GiovanniAllevi durante la sua degenza ospedaliera. Un via Vai su Facebook

