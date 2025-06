Il lato oscuro del Biometano sold out per il convegno del comitato di Sarmato

L'evento ha attirato un pubblico numeroso e interessato, desideroso di scoprire i lati nascosti di questa promettente fonte energetica. Tra dibattiti accesi e approfondimenti tecnici, il convegno ha messo in luce sia le potenzialitĂ che le criticitĂ del biometano, aprendo un dibattito cruciale per il futuro sostenibile di Sarmato e oltre. Un momento di confronto indispensabile per capire come affrontare le sfide ambientali ed economiche legate a questa innovativa risorsa.

Nella affollatissimo e gremito salone multimediale della Famiglia Alpina Sarmatese, che ha raggiunto il tutto esaurito, il Comitato "RinnoviAmo Sarmato" ha organizzato nella mattinata di sabato 7 giugno, un convegno pubblico dal titolo emblematico "Biometano: il lato oscuro" al quale è stata.

