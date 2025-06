Il laboratorio di gastronomia che vende alcol ai minori Sigilli al locale

In un caso che ha scosso il cuore di Trastevere, un laboratorio di gastronomia si trasforma di notte in un distributore di alcol ai minori, violando ogni norma e mettendo a rischio i giovani clienti. Gli agenti della divisione amministrativa e del commissariato hanno prontamente chiuso il locale, evidenziando l’importanza di tutelare la sicurezza dei più giovani. Gestore recidivo, il protagonista di questa vicenda ha dimostrato ancora una volta come la legalità debba essere sempre rispettata.

