Il King of rap Marrakash conquista gli stadi con uno show imponente

Un concerto epico che rimarrà nella memoria di tutti. Marracash, il vero re del rap italiano, infiamma gli stadi con uno show imponente e innovativo, dimostrando ancora una volta di essere un artista senza confini. La sua capacità di conquistare il pubblico e di ridefinire i limiti del live musicale lo consacra come protagonista assoluto della scena. La sua musica e la sua energia stanno scrivendo un nuovo capitolo...

Torino, 15 giu. (askanews) – Il King of Rap alla conquista degli stadi, mai prima di lui un rapper in Italia ha fatto questi numeri. Dopo il debutto di Bibione, a Torino con i 37 mila fan in delirio, Marracash ha scritto la storia del rap italiano. Dopo il successo di Marrageddon, il rapper ha alzato ancora una volta l’asticella del tour con oltre 270 venduti nelle diverse tappe. Più di un semplice live da stadio, Marra ha voluto scrivere quello che lui ha definito un concept show, molto teatrale, recitato e sorprendente, ma soprattutto ipertecnologico. Sempre presente la dualità e il conflitto tra Fabio e Marra, tra l’uomo e l’artista, con colpi di teatro, per uno show che dura due ore e un quarto circa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it