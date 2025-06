Il killer di Villa Pamphili le foto choc con la figlia in braccio

Un’immagine che spezza il cuore, quella di un padre arrestato mentre tiene in braccio la propria bambina, simbolo di innocenza e fiducia tradita. La piccola, con manina fragile e impaurita, è il volto di una tragedia familiare avvolta nel mistero e nel dolore. In questo racconto di violenza e perdita, emerge il dramma di un’innocenza spezzata. Un episodio che lascia senza fiato, invitandoci a riflettere sulla fragilità delle apparenze e sulla brutalità nascosta dietro le mura di una villa storica.

C'è una manina, piccola come una foglia, che si aggrappa alla maglietta del padre. È la presa istintiva di chi non conosce ancora il mondo, ma sa riconoscere un corpo da cui aspettarsi protezione. Una stretta tenera, naturale, che racconta fiducia assoluta. È il 5 giugno, il padre viene fermato dalla polizia in centro a Roma, perché la piccola piange disperata. La madre, probabilmente, giace già morta nel vicino parco di Villa Doria Pamphili, polmone verde della Capitale. La piccola ha solo nove mesi, indossa un vestitino rosa – lo stesso che sarà poi trovato in un cestino – e tiene la testa dritta.

