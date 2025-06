Il killer delle escort Il campo degli orrori e le tracce | ‘Gli slip non sono di Denisa né di Ana’

Nel cuore di Prato, un orrore senza precedenti scuote la città: il killer delle escort lascia tracce inquietanti e domande senza risposta. La confessione di Vasile Frumuzache apre uno squarcio su un mondo oscuro fatto di violenza e mistero, mentre le prove si accumulano. È solo l’inizio di un’indagine che potrebbe svelare un racket sanguinoso e terribili segreti nascosti nell’ombra. Il caso è più complesso di quanto si possa immaginare...

Prato, 15 giugno 2025 – Un serial killer solitario o un sicario, un ‘boia’ al soldo di una gang che agisce senza pietà per controllare il racket della prostituzione? La posizione di Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena che ha confessato l’omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, e Denisa Maria Paun, 30 anni, oscilla tra queste due terribili scenari. E c’è il sospetto che l’orrore possa essere più vasto: durante i sopralluoghi degli investigatori tra il ‘campo degli orrori’ di Montecatini Terme e la zona intorno all’abitazione del killer a Monsummano sono stati rinvenuti tre oggetti che potrebbero aprire un nuovo capitolo di questa tragica storia: una ciocca di capelli, un paio di slip nascosti sottoterra e una vertebra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il killer delle escort. Il campo degli orrori e le tracce: ‘Gli slip non sono di Denisa né di Ana’

In questa notizia si parla di: killer - campo - orrori - denisa

L’intervento in campo è da killer, la punizione esemplare: squalificato finché l’avversario non recupera - Il Tribunale disciplinare dell'AFA ha deciso una squalifica senza precedenti per un intervento potenzialmente letale, che ha causato la rottura della caviglia di un avversario e un infortunio di almeno sei mesi.

Nel casolare di Vasile Frumuzache, la guardia giurata rumena di 32 anni che ha confessato gli omicidi delle due escort Denisa Maria Adas (32 anni) e Ana Maria Andrei (27 anni), sono stati trovati altri reperti che potrebbero appartenere ad altre vittime. Si tr Vai su Facebook

Il killer delle escort. Il campo degli orrori e le tracce: ‘Gli slip non sono di Denisa né di Ana’; Omicidio Denisa Adas, trovata una vertebra durante gli scavi nel terreno di Vasile Frumuzache; Killer Denisa, trovata una vertebra durante gli scavi.

Killer delle escort, una rosa di nomi per l’ultima pista

Come scrive informazione.it: Si è concluso ieri il sopralluogo nel campo degli orrori a Montecatini, l’area dove sono stati trovati i resti della ...