Il Gruppo Maggioli crea una nuova società a supporto della pubblica amministrazione

Il Gruppo Maggioli si rinnova con entusiasmo, dando vita a Libram, una società innovativa nata dalla fusione di eccellenze del gruppo. Con sede a Santarcangelo di Romagna, Libram si propone di potenziare il supporto alla pubblica amministrazione, offrendo servizi, consulenza e formazione di alto livello. Questa operazione segna un passo importante nel rafforzamento dell’impegno del Gruppo Maggioli nel favorire lo sviluppo sostenibile e l’efficienza del settore pubblico, aprendo nuove strade di crescita e collaborazione.

