Il grazie alle maestre dai genitori dei bambini della quinta elementare

Hanno accompagnati con passione, pazienza e dedizione in un cammino ricco di scoperte e crescita. Con affetto e gratitudine, i genitori della V A vogliono dire alle maestre della Malaspina di Ascoli Piceno: grazie di cuore per aver plasmato non solo studenti, ma anche persone pronte a volare verso nuove avventure. Ora, occhi puntati al mare e al nuovo capitolo che li aspetta!

Ultima campanella e tutti pronti per il mare, ma non prima di aver salutato maestre e istituto che saranno pronti ad accogliere i bambini a settembre. Un saluto speciale va però a quei piccoli che inizieranno la prima media, dopo aver finito il percorso alle elementari. E così i genitori degli alunni della classe V A tempo normale della Scuola Primaria Malaspina di Ascoli Piceno, vogliono esprimere un ringraziamento speciale alle maestre che li hanno accompagnati. Ecco i nomi delle insegnanti: Laura Cannella, Domenica Gaspari, Adele Agostini e Oriana Coccia. "Grazie per la vostra professionalità , l'impegno quotidiano, la amorevole dedizione con cui avete accompagnato i nostri figli in questi 5 anni".

