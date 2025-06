Il Governo vuole cambiare la Legge Melandri per i diritti TV della Serie A

Il dibattito sulla possibile modifica della Legge Melandri accende gli animi nel mondo del calcio e dei media italiani. Con il governo che mira a centralizzare i diritti TV della Serie A in un’unica piattaforma, si sollevano questioni di equità , concorrenza e futuro del settore sportivo. Una decisione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vediamo il calcio e distribuiamo i ricavi, ma quali sono davvero le conseguenze di questa proposta?

Il governo italiano sta proponendo di cambiare la cosiddetta “Legge Melandri” con l’obiettivo di reintrodurre la vendita dei diritti TV della Serie A in esclusiva ad un singolo operatore; tuttavia, la Lega ha attaccato la legislazione proposta per i suoi piani di modificare il modo in cui vengono distribuiti i ricavi dei media, anche con . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Il Governo vuole cambiare la Legge Melandri per i diritti TV della Serie A

