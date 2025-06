Il Giubileo della Speranza raccontato dai bambini | La voce dei piccoli diventa guida per i grandi

Il ‘Giubileo della Speranza’ prende vita attraverso gli occhi dei più piccoli, rivelando un messaggio di fede e speranza che travalica le parole. In “Pellegrini di Speranza”, i bambini, le loro famiglie e le catechiste condividono un cammino di crescita spirituale, diventando guide illuminanti anche per gli adulti. Un viaggio emozionante che invita tutti a riscoprire il vero significato della speranza cristiana.

Il 'Giubileo della Speranza' raccontato dai piccoli fedeli in cammino verso i sacramenti dell'iniziazione cristiana, dai loro familiari e dalle catechiste che accompagnano loro in questo percorso. È il libro "Pellegrini di Speranza" realizzato dalla Parrocchia di San Paolo Apostolo, al quartiere.

