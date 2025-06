il giovane artista italiano realizza un sogno condividendo il brano con il suo idolo

Un sogno che diventa realtà: Alfa, giovane talento italiano, ha avuto l’onore di incontrare il suo idolo Ed Sheeran a Roma, nel giorno del suo grande concerto all’Olimpico. Un momento indimenticabile che ha visto i due cantare insieme "The A Team", il brano che ha segnato una svolta nella carriera di Sheeran. Questo incontro rappresenta il coronamento di un sogno per Alfa, che ora si prepara a brillare anche sul palco di Sanremo 2024.

( a skanews) – Alfa ha incontrato Ed Sheeran, suo idolo, a Roma, nel giorno in cui è in programma il concerto della star britannica all'Olimpico. Per il giovane cantautore è il coronamento di un sogno: insieme hanno cantato uno dei suoi brani preferiti The A Team, singolo di successo di Sheeran del 2011. Per il cantante genovese, all'anagrafe Andrea de Filippi, è stato «un momento unico e intenso, che porterà per sempre nel cuore».