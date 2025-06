Il giorno più caldo meteo Toscana | afa dopo l’improvvisa perturbazione nella notte

Il giorno più caldo in Toscana si trasforma improvvisamente: dopo una notte di temporali inaspettati, il clima si fa ancora più afoso e irrespirabile. Firenze e dintorni affrontano un'afa persistente, eredità di una perturbazione che ha sorpreso tutti, anche le app meteo più affidabili. È un’estate che non smette di sorprendere, lasciando spazio a condizioni estreme e a un’atmosfera quasi insopportabile. Come affrontare questa calura incessante? Restate con noi per scoprire i consigli utili.

Firenze, 15 giugno 2025 - Una perturbazione improvvisa, non prevista dalle app e dai siti che si occupano di meteo. È quella che è passata nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno, colpendo in particolare l'Emilia - Romagna ma che ha attraversato anche la Toscana. Più che temporali, tanti tuoni, lampi, fulmini accompagnati da raffiche di vento e qualche grandinata. Il passaggio è stato repentino, e ha lasciato solo un aumento delle temperature e dei tassi di umidità. Oggi, domenica 15 giugno, è atteso il picco di caldo in Toscana con massime fino a 37 gradi e anche le minime in aumento. Cosa è successo nella notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giorno più caldo, meteo Toscana: afa dopo l’improvvisa perturbazione nella notte

In questa notizia si parla di: meteo - toscana - improvvisa - perturbazione

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un forte grecale si prepara a colpire la Toscana, portando con sé un'allerta meteo gialla.

Meteo: Fine del CALDO? Arriva la Goccia Fredda con la TEMPESTA di GIUGNO Vai su Facebook

Il giorno più caldo, meteo Toscana: afa dopo l’improvvisa perturbazione nella notte; In Toscana arriva la fiammata africana: temperature fino a 30 gradi di giorno e notti calde; Meteo: svolta improvvisa, prossima settimana stravolta dal maltempo.

Meteo Toscana, temporali e grandine su Prato e Pistoia. Disagi in A11 - Le precipitazioni si sono formate in maniera improvvisa sugli Appennini e potrebbero avere conseguenze anche sull’Alta Toscana e il Mugello. Da lanazione.it