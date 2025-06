Il giallo del finto furto del Brueghel Quando la banda rubò una fotografia

Il giallo del finto furto della celebre "Crocifissione di Cristo" di Pieter Brueghel, orchestrato dalla banda Rubè242, continua a catturare l’immaginazione di tutti. Dopo sei anni, manca ancora la prova definitiva e l’assenza della pistola fumante rende il caso ancora più avvolto nel mistero. Un evento che ha sconvolto il mondo dell’arte, lasciando dietro di sé un alone di intrigo e suspense ancora più affascinante. Vuoi scoprire come si è svolto tutto?

Manca la pistola fumante e forse proprio per questo l’atmosfera è ancora più intrigante e complicata. Sono passati 6 anni da quello che è stato definito uno dei furti d’arte più geniali mai architettati: quello della Crocifissione di Cristo di Pieter Brueghelquadro custodito nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra. Originale e cinematografico, vuoi per l’interpretazione di una banda bassotti che ne ha combinate di tutti i colori che per le comparse e attori che hanno reso perfetta la trama di quello che è stato un “non furto”. Perchè il quadro originale in realtà non è mai stati rubato ma attualmente è conservato al sicuro al Museo Diocesano a Sarzana dopo un viaggio infinito che lo ha portato prima a Genova poi a Spezia e Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it