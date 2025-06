Il fuggi-fuggi dall’autobus alla vista del controllore

Il fuggi fuggi dall’autobus alla vista del controllore è un’immagine comune che rivela molto sulla nostra cultura delle regole e delle sanzioni. L’altro giorno, un amico mi ha mostrato un video di un pendolare locale: il bus si ferma a una fermata insolita, e all’apertura delle porte scendono in fretta e furia numerosi passeggeri. Un vero e proprio caos che ci invita a riflettere sulle dinamiche di comportamento e sulla fiducia nel sistema di controllo.

