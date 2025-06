Il flop di Thunderbolts potrebbe portare a grandi cambiamenti nell’MCU

Il flop di Thunderbolts scuote le fondamenta del Marvel Cinematic Universe, sfidando le aspettative e aprendo la strada a possibili rivoluzioni creative e strategiche. Nonostante le recensioni positive, il film si è rivelato un insuccesso al botteghino, con incassi ben al di sotto delle previsioni. Un articolo di Variety analizza le ragioni di questa battuta d’arresto, evidenziando come le conseguenze potrebbero trasformare radicalmente il futuro del MCU.

Nonostante le recensioni positive, Thunderbolts è ormai considerato un fiasco al botteghino, un risultato che potrebbe portare a cambiamenti significativi per il Marvel Cinematic Universe. Un nuovo articolo di Variety che descrive in dettaglio le performance commerciali di Thunderbolts e le potenziali ricadute sottolinea che il film è una delle pellicole MCU con gli incassi più bassi fino ad oggi. Ha incassato solo 377,6 milioni di dollari a livello globale. Variety afferma che per raggiungere il pareggio di bilancio sono necessari 425 milioni di dollari. Considerando che gli incassi del film stanno volgendo al termine, ciò sembra improbabile, il che significa che Thunderbolts* è la seconda delusione al botteghino dell'anno per la Marvel, dopo Captain America: Brave New World.

Kevin Feige parla della scena post-crediti di Thunderbolts* e di come potrebbe o meno preparare il terreno per il prossimo film dell’MCU. - Kevin Feige svela i segreti dietro la scena post-crediti di Thunderbolts, aprendo nuovi orizzonti per l’MCU.

