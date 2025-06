Il flixbus a Dresda per Sebastian la nascita di 2 bimbe e il mondo delle api

Dresda, 2023: il FlixBus diventa il filo conduttore di una storia di passione e scoperta. Sebastian festeggia la nascita di due bimbe e l’amore per il mondo delle api, mentre Maria Cristina Faccini, in Sassonia dal 2020, trasforma il suo sogno in realtà dedicandosi alle api, al suo blog e a un libro per bambini. Un viaggio tra emozioni, natura e nuove prospettive di vita.

LA STORIA. Maria Cristina Faccini, in Sassonia dal 2020 per amore. La cura delle api, il blog e un libro sul tema per bambini: «Dal posto fisso alla vita nella natura: il sogno è realtà». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il flixbus a Dresda per Sebastian, la nascita di 2 bimbe e il mondo delle api

