Il finale di il racconto dell’ancella era già presente nel primo episodio

La lotta per la libertà e il riscatto personale di June culmina in un finale che lascia il pubblico senza fiato, confermando quanto già anticipato nella prima puntata. La serie, con il suo mix di drammi umani e resistenza coraggiosa, si conclude lasciando un messaggio potente sulla speranza e l’indomabile desiderio di libertà. La battaglia di June per ricongiungersi con Hannah si chiude, ma il suo spirito di ribellione rimane vivo, pronta a ispirare future lotte.

La conclusione di The Handmaid's Tale ha lasciato un'impronta significativa, confermando alcuni dettagli già anticipati fin dalla prima puntata. La serie si è concentrata sulla lotta di June contro Gilead, con l'obiettivo principale di ritrovare sua figlia Hannah. Nel corso degli episodi, la protagonista ha partecipato a operazioni di eliminazione di comandanti e ha guidato la liberazione di Boston, promettendo a Luke che continueranno la battaglia in Colorado per riunirsi con Hannah. La narrazione finale si è soffermata anche sulle vite di altri personaggi, ma il vero centro dell'attenzione è rimasto su June.

