Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d'urgenza in ospedale per overdose

Una notizia che sconvolge il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di una grave overdose. TMZ conferma che sta ricevendo le migliori cure possibili e che la madre, la leggendaria Cher, è al suo fianco in questo momento difficile. La speranza ora è che possa superare questa difficile prova e trovare un percorso di rinascita. Continua a leggere.

