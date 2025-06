Il dna di Sempio proprio in quel punto L’avvocato Lovati spiazza tutti così

scientifico, ma da un’ipotesi personale, che ha riacceso il dibattito sulla complessità di un caso ancora avvolto nel mistero. La dichiarazione di Lovati scuote le convinzioni di molti e riporta sulla scena una vicenda intrisa di ambiguità, tensione e nuove possibilità. In un contesto così delicato, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, aprendo nuovi scenari nella ricerca della verità.

Una dichiarazione surreale, ma capace di riaccendere i riflettori sul caso Garlasco, è arrivata durante l'ultima puntata di Quarto Grado: «Nel Fruttolo c'è il Dna di Andrea Sempio». A pronunciarla non è stato un investigatore né un genetista, ma Massimo Lovati, l'avvocato difensore del giovane amico di Chiara Poggi, unico nuovo indagato per l'omicidio avvenuto nell'agosto 2007. L'affermazione, ha precisato lui stesso, non nasce da un dato scientifico, bensì da un sogno. Un incubo, per la precisione. Lovati, già noto per l'utilizzo di un linguaggio visionario e simbolico nelle sue apparizioni pubbliche, ha raccontato in diretta tv: «Ho sognato che nel Fruttolo c'era il Dna del mio assistito.