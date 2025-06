Il divertimento del Capodanno dell' Estate è diffuso | il ricco programma di Bellaria-Igea Marina

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Bellaria Igea Marina, dove il divertimento del Capodanno si trasforma in una magnifica festa di metà anno con il ricco programma di eventi dedicato alla Notte Rosa romagnola. Tra spettacoli, musica e la straordinaria mostra “Eco City Lab” con mattoncini LEGO®, ogni giorno è un’occasione per scoprire, giocare e divertirsi. Un weekend all'insegna dell'allegria e della creatività ti aspetta: non mancare!

Bellaria Igea Marina è pronta ad ospitare una settimana di eventi in occasione della Notte Rosa romagnola. La mostra “Eco City Lab” costruita con migliaia di mattoncini LEGO® che compongono una cittàecosostenibile in miniatura - apre le porte a grandi e bambini, tutti i giorni dalle 16:00 alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il divertimento del Capodanno dell'Estate è diffuso: il ricco programma di Bellaria-Igea Marina

In questa notizia si parla di: bellaria - igea - marina - divertimento

Maranello trionfa contro Bellaria Igea Marina e conquista la promozione - Maranello festeggia una storica promozione dopo una vittoria decisiva contro Bellaria Igea Marina! Con un punteggio finale di 1-0, la squadra ha dimostrato tenacia e grinta, segnando un gol che resterà nella memoria dei tifosi.

BEACH4EAT – Gusto e divertimento sulla spiaggia! Sabato 21 giugno | ? dalle 09:30 alle 18:30 Polo Est Village – Bellaria Igea Marina In occasione della Notte Rosa, ti aspetta una giornata tutta da assaporare! Degustazioni, show cooking, intratteni Vai su Facebook

Il divertimento del Capodanno dell'Estate è diffuso: il ricco programma di Bellaria-Igea Marina; L’altissima stagione firmata Kiklos: da un weekend all’altro, record e divertimento; Un Capodanno per sette palchi. E il 6 gennaio tocca a Orietta Berti.

Bellaria Igea Marina: una settimana tutta dedicata ai bambini - Torna per l’occasione anche “Mattoncini a Bellaria Igea Marina”, l’esposizione di collezioni e opere originali realizzate con mattoncini ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it