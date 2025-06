Il cuore dell’Abruzzo all’Expo | un ponte culturale tra Italia e Giappone

Prepariamoci a scoprire un affascinante ponte tra due mondi lontani ma uniti dalla passione per la cultura. L’associazione Giappone Abruzzo porta all’Expo un progetto che celebra il dialogo interculturale tra Italia e Giappone, intitolato "Il cuore dell’Abruzzo in Giappone". Un’occasione unica per immergersi in storie di tradizione e innovazione, e rafforzare i legami tra questi due paesi. La cultura può davvero unire cuori e menti, creando nuove prospettive di condivisione.

L'associazione Giappone Abruzzo parteciperĂ quest'anno alla Settimana Abruzzese che si terrĂ presso il padiglione Italia dell'Expo, a partire da domani, con un progetto culturale dal titolo "Il cuore dell'Abruzzo in Giappone. Storia del dialogo interculturale tra Italia e Giappone".

Dal 15 al 21 giugno le luci del Padiglione Italia all'Expò di Osaka 2025 saranno tutte puntate sull'Abruzzo che ha allestito un proprio spazio, che riproduce il tipico

