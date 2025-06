Il Coro 3D si è esibito davanti al Consiglio comunale

Il Coro 3D si 232, composto dagli studenti delle scuole primarie di Cesena, ha brillantemente conquistato il palco del Consiglio Comunale, portando energia e talento tra le mura istituzionali. Dopo aver incantato al Festival di Primavera a Montecatini Terme, i giovani cantori hanno dimostrato ancora una volta come la musica possa unire comunità e generazioni. Ad accoglierli con entusiasmo è stato il Presidente del Consiglio comunale, ...

Dopo aver partecipato, lo scorso maggio, al Festival di Primavera, rassegna internazionale per cori scolastici, di voci bianche e giovanili organizzata a Montecatini Terme da Feniarco, il Coro 3D, composto dagli studenti delle scuole primarie Carducci, Don Baronio, Saffi e Mariani del Terzo Circolo Didattico di Cesena, si è esibito davanti al Consiglio comunale. Ad accogliere i giovani cantori è stato il Presidente del Consiglio comunale, Filippo Rossini, che si è congratulato con le bambine e i bambini, oltre che con gli insegnanti che da anni seguono con dedizione questo significativo progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Coro 3D si è esibito davanti al Consiglio comunale

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - coro - esibito

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

Dopo aver partecipato, lo scorso maggio, al Festival di Primavera, rassegna internazionale per cori scolastici, di voci bianche e giovanili organizzata a Montecatini Terme da Feniarco, il Coro 3D, composto dagli studenti delle scuole primarie Carducci, Don Vai su Facebook

Il Coro 3D si è esibito davanti al Consiglio comunale; Un concerto per il Consiglio comunale: quello delle voci bianche del coro 3D; Il coro della scuola in municipio.

Bologna, il coro del Comunale irrompe in consiglio col ‘Va, pensiero’. Video

Da ilrestodelcarlino.it: I dipendenti del Coro del Teatro hanno intonato il «Va, pensiero» dal ‘Nabucco’ di Giuseppe Verdi per fare sentire ...